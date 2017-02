Huizen ontruimd, straat afgezet in Breda vanwege vondst explosief midden in woonwijk [VIDEO]

BREDA - De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de Esserstraat in Breda. Er ligt waarschijnlijk een explosief vlakbij of in een autogarage, zo meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is opgeroepen.

Het pand is, net als een aantal huizen in de straat, ontruimd. Er is al iemand gearresteerd.



Conflict

De situatie in de Esserstraat, in de wijk Princenhage, zou te maken hebben met een conflict tussen twee mannen. De straat is aan beide kanten afgezet en omstanders worden op afstand gehouden.



De politiehelikopter is in de lucht om beelden te maken van de situatie.