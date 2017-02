Rico Verhoeven gaat eind 2017 opnieuw strijd met Badr Hari aan

Verhoeven vs Hari, in december 2016 (foto: VI Images)

HALSTEREN - Er komt in 2017 een nieuwe wedstrijd tussen Rico Verhoeven en Badr Hari. Het is de verwachting dat de heren aan het einde van het jaar tegenover elkaar staan.

Dit vertelde de coach van Hari, Mike Passenier, maandagavond in het programma Peptalk op Ziggo Sport. Er waren volgens de trainer gesprekken gaande om het gevecht op 13 mei plaats te laten vinden, maar dat zit er na de gevangenisstraf van Hari niet in. De kickbokser moet een half jaar de cel in.



LEES OOK: Celstraf Badr Hari zet voorlopig streep door gevecht tegen Rico Verhoeven



De celstraf houdt dus niet in dat er geen rematch komt. In december 2016 stonden de mannen ook in de ring en toen won Verhoeven. De inwoner van Halsteren heeft dit jaar ook nog een andere aardige wedstrijd op het programma staan: hij gaat ook het gevecht aan met Remy Bonjasky.



LEES OOK: Rico Verhoeven krijgt zijn titanenduel tegen Remy Bonjasky