Jip (16) is de beste leerling-debater van school

TILBURG - Jip Suijs van het Vakcollege in Tilburg is de beste leerling-debater van de school. De 16-jarige jongen uit Goirle ging maandagavond samen met 45 andere leerlingen tijdens een Verkiezingsdebat op school in discussie met acht politici. En dat zouden meer scholen moeten doen, vindt het debat-talent.

De leerlingen kregen de afgelopen weken een paar lessen over debatteren. Maar Jip had zich ook buiten school goed voorbereid. "Ik heb thuis met mijn vader geoefend aan de keukentafel. Hij moet ook vaak voor zijn werk met belangrijke mensen praten, dus hij weet hoe het moet", vertelt Jip trots. "Hij lette er op of ik goed praatte, netjes zat en hielp me bij welke kleding ik aan moest."



De jury vond dat Jip, die de opleiding Sport, veiligheid en gezondheid doet, een goede houding had. "Ze vonden ook dat ik goed de tijd nam voor mijn argumenten, dat ik goede handgebaren had en ze hadden het idee dat ik echt achter mijn standpunten stond", aldus de jonge debater.



Meest Duidelijke Politicus

Bij het debat waren (aspirant-)kamerleden Marco van der Wel (PvdD), Huub Bellemakers (GroenLinks), Evert Jan Nieuwenhuis (SGP), Jessica van Eijs (D66), Patty Hamerslag (SP), Hafid Bouteibi (PvdA), Hermen Vreugdenhil (CU) en Sjoerd Potters (VVD) aanwezig. Het was de bedoeling dat de bestuurders zo veel mogelijk in duidelijke taal spraken. Sjoerd Potters kreeg uiteindelijk de prijs voor Meest Duidelijke Politicus uit handen van Steven Brunswijk, ook bekend als de Braboneger.



Jip hoopt dat meer scholen debatten met politici gaan organiseren rondom de verkiezingen. "Dan gaan uiteindelijk misschien meer jongeren stemmen", zegt hij. Politici moeten volgens de leerling van het Vakcollege zorgen dat iedereen, ook jongeren, de standpunten goed begrijpen.



De politiek in

Het was voor het eerst dat Jip meedeed aan een debat, maar hij heeft de smaak te pakken. "Ik ga na het vmbo de sportopleiding doen. Nu ik dit heb ervaren, vind ik het heel leuk om te gaan kijken of ik iets met de politieke kant van sport kan doen."