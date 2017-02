Van Gerwen tegen Klaasen, Brabantse derby in Premier League Darts [CIJFERS]

VLIJMEN - In de Premier League Darts is er vanavond een fraai affiche: Michael van Gerwen tegen Jelle Klaasen. Het is de negentiende keer dat de mannen een officiële wedstrijd tegen elkaar spelen. We hebben de meest opvallende statistieken op een rijtje gezet.

* Van Gerwen heeft de laatste acht wedstrijden van Klaasen gewonnen. Opvallend genoeg waren de laatste zes ontmoetingen in de kwartfinale van een toernooi. En dus moest Klaasen steeds het onderspit delven.



* De laatste keer dat Klaasen van Mighty Mike won is inmiddels ruim twee jaar geleden. Tijdens het German Darts Championship (in de kwartfinale) werd het 6-5 voor The Cobra.



* De meest spectaculaire wedstrijd tussen de heren werd op 11 september 2016 gespeeld. Van Gerwen haalde toen een gemiddelde van 115,13 (met drie pijlen). Ook Klaasen gooide een geweldige wedstrijd en kwam tot 107,11 (met drie pijlen). De mannen hadden er bovendien flink de vaart in. Na tien minuten en zeventien seconden zat het er alweer op.



* De onderlinge balans is 11-7 in het voordeel van Van Gerwen. Het is best opvallend, dat Klaasen de eerste zes wedstrijden tegen 'MvG' allemaal winnend afsloot.begon zijn zegereeks in oktober 2007 en pas in maart 2013 kwam die tot een einde. Toen won Van Gerwen, tijdens de UK Masters, met 6-5 van Klaasen.* Een keer speelden Van Gerwen en Klaasen een finale tegen elkaar. Dat was in februari 2015. Een spannende wedstrijd, gewonnen door 'MvG'. Hij boekte een 6-5 zege. Helaas zijn daar geen beelden van. Het ging om het UK Open-kwalificatietoernooi en daar waren geen camera's bij.* In de Premier League speelden de Brabantse darters nooit eerder tegen elkaar. Van Gerwen is bij de wedkantoren de topfavoriet. Als hij de wedstrijd wint, valt er amper iets te verdienen. Gokken op Klaasen is lucratiever. Als je één Engelse pond inzet op een zege vankrijg je er vijftien terug. Ook een gelijkspel zou een aardige winst betekenen: één pond inzetten levert tien pond op. Onderstaande beelden zijn er om alvast in de stemming te komen voor vanavond.