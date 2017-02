Voor het eerst stemlokaal op Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart kan iedereen voor het eerst stemmen op Eindhoven Airport. In de terminal van de luchthaven is van half zes ’s ochtends tot zes uur ’s avonds een stemlokaal open.

Dat je op vakantie gaat of juist terugkomt, hoeft dus voor niemand een excuus te zijn om niet te gaan stemmen. Wil je gebruikmaken van de mogelijkheid om op Eindhoven Airport je stem uit te brengen dan moet je hiervoor een kiezerspas aanvragen. Hiermee kun je in heel Nederland stemmen.



Eindhovenaren kunnen gewoon met hun stempas naar de luchthaven komen en daar hun stem uitbrengen.



Ook stemmen op station

Het stemlokaal op Eindhoven Airport is ook bedoeld voor mensen die op de luchthaven of bij bedrijven in de buurt werken. Ook zij kunnen hier hun stem uitbrengen wanneer ze een stempas of kiezerspas meenemen.



Behalve op Eindhoven Airport zijn er ook op station Eindhoven twee stemlokalen ingericht. Dit zowel aan de stadskant als aan de kant van het busstation.



Niet nieuw

Het is overigens niet nieuw dat mensen hun stem kunnen uitbrengen op een luchthaven. Zo was het stembureau op Schiphol bij de verkiezingen in 2010 bijvoorbeeld populair.



Wel werden op Schiphol bij eerdere verkiezingen enkele honderden stemmers weggestuurd. Zij waren vergeten hun stempas om te ruilen voor een kiezerspas.