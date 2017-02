Tot 15 jaar cel voor fatale overval op Tilburger Mick Pitai

BREDA - De twee mannen die in september 2015 in Tilburg de 48-jarige Mick Pitai overvielen, Sherwin W. en Adil El B., hebben dinsdag van de rechter in Breda negen en vijftien jaar cel opgelegd gekregen. Avi K., de 25-jarige schoonzoon van Pitai, krijgt een celstraf van drie jaar. De chauffeur, Marvin M. is vrijgesproken.

De twee voormalige jeugd-tbsers Sherwin W. en Adil El B. kregen geen tbs, zoals wel was geëist, omdat bij het duo nu geen stoornis meer is vastgesteld. W. woonde tijdens de overval nog in een tbs-kliniek. Hij had die dag verlof om te werken.



De twee overvallers waren getipt door de schoonzoon van Pitai, die daarom drie jaar cel kreeg. De mannen waren uit op goud en wiet. De man die de daders naar de woning reed werd vrijgesproken, hij wist volgens de rechtbank mogelijk niet van de overval.



Verrast

In het huis van Pitai werden de twee overvallers verrast door de aanwezigheid van vier kennissen van het slachtoffer. Daarop trokken ze hun wapen en hielden de mannen onder schot. Pitai kreeg klappen van Sherwin W. De vrienden werden ondertussen door Adil El B. naar de bank gedirigeerd. Daar werden hun handen met tape vastgebonden.



Sherwin W. nam Pitai mee naar boven. Daar hoorden de getuigen gestommel en niet veel later een schot. W. verklaarde dat Pitai boven op de overloop de tape los had gekregen en hem aanviel. In de worsteling die volgde ging het pistool af.