Wij vroegen: wordt PSV nog kampioen? En dit denken jullie...

EINDHOVEN - PSV is uitstekend aan het nieuwe voetbaljaar begonnen. De eerste vijf competitiewedstrijden werden allemaal gewonnen. Leuk en aardig, maar de Eindhovenaren zijn geen steek dichter bij de landstitel gekomen. Feyenoord en Ajax wonnen namelijk ook alles.

In de eredivisie staat Feyenoord na 22 wedstrijden op 57 punten, Ajax op 52 punten en PSV op 49 punten. Phillip Cocu moet met zijn ploeg dus nog acht punten zien te overbruggen en er zijn nog maar twaalf wedstrijden te spelen.



We stelden, met deze stand in onze gedachten, dinsdag via Twitter de volgende vraag...Ons publiek denkt dat Feyenoord de landstitel pakt. Bijna de helft van de ruim 500 stemmers verwacht dat de hoofdprijs naar Rotterdam gaat. PSV wordt door 31 procent van de stemmers genoemd als kampioen van het seizoen 2016/2017. Ajax kreeg 20 procent van de stemmen.Heel erg optimisch is ons publiek dus niet meer over de titelkansen van PSV. We gaan dezelfde vraag na carnavalszondag nog een keer stellen, als PSV de uitwedstrijd tegen Feyenoord heeft gespeeld. Eens kijken hoe de stemming dan is, mochten de Eindhovenaren in De Kuip winnen.