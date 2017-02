Rechter fluit burgemeester terug: café mocht niet dicht na drugsvondst

OSS - Café Schutskooi in Oss, waarbij eind 2015 3.000 xtc-pillen werden gevonden, is ten onrechte gesloten. De Osse burgemeester Wobine Buijs sloot het café voor twaalf maanden, maar de rechter bepaalde dinsdag dat ze dat besluit niet goed heeft gemotiveerd. Ook de woning van de kroegbaas is volgens de rechtbank in Den Bosch ten onrechte gesloten.

Eind 2015 vond de politie 125 gram hennep in het huis van de man. In een garagebox bij zijn café vond de politie vijf hennepplanten, de xtc-pillen en grondstoffen om harddrugs te maken. Ook werden er onderdelen van een vuurwapen en gestolen voertuigen gevonden.



Gevaar voor omgeving

Hoewel de kroegeigenaar zei dat de hennep voor zijn zieke vrouw was bedoeld, en hij niets van de drugs in de verhuurde garagebox wist, sloot de burgemeester zijn huis, café en garage voor een jaar. De aanwezigheid van drugs bracht de directe omgeving in gevaar, zo was haar uitleg.



De rechter besloot dinsdag dat de burgemeester haar besluit beter had moeten motiveren. De garagebox had volgens de rechtbank wel gesloten mogen worden, maar omdat de man en zijn vrouw hun huis uit moesten, had Buijs beter moeten aangeven waarom het huis ook dicht moest. Datzelfde geldt voor het café.



Zes weken de tijd

Als de Osse burgemeester het huis en het café alsnog wil sluiten, moet ze binnen zes weken met een nieuw besluit komen, waarin ze de sluiting beter motiveert, zo besloot de rechter. Of zij dat ook gaat doen is nog niet duidelijk.