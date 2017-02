Celstraffen voor daders gijzeling man uit Roosendaal

BREDA - Twee van de drie mannen die werden verdacht van het gijzelen van een 29-jarige man uit Roosendaal moeten de cel in. Verdachte Norris O. kreeg 83 dagen jeugddetentie en verdachte Gino L. kreeg 210 dagen onvoorwaardelijk.

Verdachte Norris O. werd berecht via het jeugdrecht omdat hij licht verstandelijk beperkt is en achterloopt in zijn ontwikkeling. Omdat hij al meerdere keren met justitie in aanraking is geweest, wil de rechtbank een stok achter de deur voor de verdachte. Met de celstraf hopen zij dat de verdachte op het rechte pad blijft.



Ook Verdachte Gino L. is verminderd toerekeningsvatbaar. Hij kan de gevolgen van zijn gedrag minder goed overzien. Maar omdat hij volgens de rechter een volwassen leven leidt, werd hij via het normale strafrecht berecht. Hij woont samen met zijn vriendin en zorgt voor een kind. Buiten de celstraf kreeg L. ook een gedragscursus en toezicht van de reclassering opgelegd.



Stroomstootwapen

De twee mannen hebben vorig jaar samen met nog een derde verdachte een 29-jarige man uit Roosendaal gegijzeld in een kelderbox in Roosendaal. Daar werd het slachtoffer naakt opgesloten, bewerkt met een stroomstootwapen, bedreigd met de dood en verkrachting en werden zijn spullen gejat.



Toen de verdachten even niet opletten, ontsnapte het slachtoffer via een raampje. Hij rende vervolgens naakt en onder het bloed een gymzaal van een nabijgelegen school binnen. Op dat moment waren er geen kinderen in de gymzaal aanwezig. Waarschijnlijk werd het slachtoffer gegijzeld omdat hij aan een van de verdachten nog geld moest betalen.



Derde verdachte

Voor het stelen van de spullen en de heling ervan zijn beide verdachten vrijgesproken. De gijzeling is volgens de rechtbank wél bewezen.

De derde verdachte wordt eerst onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Hij wordt gezien als hoofdverdachte. De inhoudelijke behandeling van zijn zaak vindt plaats in juni.