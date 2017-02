'Lustknipper' opgepakt in Helmond, verdachte knipte haar van meerdere vrouwen

HELMOND - De politie heeft dinsdagochtend in Helmond de mogelijke 'lustknipper' aangehouden. De 22-jarige man uit Helmond wordt verdacht van onder meer het afknippen van de haren van een jonge vrouw in Eindhoven. Dit gebeurde op 2 februari bij het station in Eindhoven.

De man werd dinsdagochtend vroeg om zes uur in zijn huis in Helmond aangehouden. Dit op basis van camerabeelden die rond het station werden gemaakt. Het blijkt om een oude bekende te gaan. In juni 2015 probeerde hij ook in Eindhoven de haren van verschillende jonge vrouwen af te knippen. Dit in een winkel aan de Demer. Hier werd hij aangehouden.



Vorig jaar maart probeerde hij hetzelfde bij een vrouw op de kermis in Helmond. Daarvoor werd hij ook aangehouden. En in december vorig jaar werd een vrouw bij het station in Eindhoven slachtoffer van een onbekende knipper. Ook hiervan wordt de Helmonder inmiddels verdacht.



Flink stuk

Het meest recente slachtoffer van de verdachte zat op 2 februari op een bankje toen ze merkte dat een deel van haar haren op het bankje lag. Het ging om een stuk van zo'n dertig centimeter. De vrouw deed aangifte en daarop werd door de politie een onderzoek opgestart.



Dit leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de verdachte. De politie sluit niet uit dat er nog meer vrouwen slachtoffer zijn geworden van de man.



Verdachte krijgt hulp

De verdachte zit vast. Hij krijgt volgens de politie al langere tijd hulp voor zijn problemen.



