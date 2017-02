Brabant kan schoner en mooier worden: provincie maakt ontwikkelen natuurgebieden makkelijker

DEN BOSCH - De vijf grote Brabantse steden (B5) willen natuur ontwikkelen ter grootte van 1000 voetbalvelden. Het provinciebestuur gaat nu de regels versoepelen. Alle grondeigenaren die hun grond willen omzetten naar natuurgebied kunnen gemakkelijker subsidie krijgen. De B5 presenteerden daarvoor vorig jaar al een omvangrijk plan.

Tot nu was het zo dat nieuwe natuurgebieden binnen een bepaald gebied moesten liggen, het zogenoemde Nationaal Natuurnetwerk. Dat is een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden. Dat netwerk moet die natuurgebieden met elkaar verbinden en met het omliggende agrarische gebied. De provincie gaf subsidie aan grondeigenaren die gebieden binnen die strook tot natuurgebied wilden ontwikkelen. Onder bepaalde voorwaarden geldt dat nu ook voor gebieden die daar buiten liggen.



Prettige leefomgeving

In oktober vorig jaar kondigden de vijf grote Brabantse gemeenten al aan dat zij meer natuurgebieden in hun omgeving wilden maken. Ze presenteerden een plan om minimaal 500 hectare aan natuur en 40 kilometer aan verbindingszones tussen natuurgebieden te maken. Groen in de stad zorgt voor een prettige leefomgeving. Het draagt bij aan schone lucht, zorgt voor de afvoer van water bij hevige regenval en het beperkt hittestress door klimaatverandering, aldus de grote steden.



Goed nieuws voor boeren

De versoepeling van de regels is ook goed nieuws voor boeren die van hun landbouwgrond natuurgebied willen maken. Zij kunnen onder voorwaarden ook gemakkelijker subsidie krijgen. Het provinciebestuur heeft tot versoepeling besloten omdat natuur een "uniek handelsmerk" van Brabant is en dat met meer en gevarieerdere natuur de positie van Brabant wordt versterkt.