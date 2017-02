Fabrikant houdt vertrouwen in vlooienmiddel, ondanks dode honden

BOXMEER - MSD Animal Health uit Boxmeer heeft dinsdag in een verklaring gezegd dat het teken- en vlooienbestrijdingsmiddel voor honden Bravecto veilig is en dat het bedrijf vertrouwt op het middel. Er heerst onrust onder hondenbezitters omdat het in sommige gevallen tot epileptische aanvallen en zelfs de dood kan leiden. Dat bleek maandag uit een uitzending van consumentenprogramma Radar.

Hondenbezitters laten al een tijdje van zich horen op verschillende social mediakanalen. Zo zijn er facebookgroepen waarin eigenaren hun verhalen vertellen. De meldingen variëren van haaruitval en nierfalen tot epileptische aanvallen en zelfs de dood.



LEES OOK: 'Ik gebruik het nooit meer', vlooienmiddel Bravecto zorgt voor onrust hondenbezitters



Vanuit dierenartsen komen verschillende geluiden. In de uitzending van Radar zeggen dierenartsen het middel niet meer toe te dienen omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Er zijn ook dierenartsen die volledig achter het middel staan.



Melding serieus nemen

MSD zegt de meldingen van de bijwerkingen serieus te nemen, maar stelt er tegenover dat het om 'zeer zeldzame gevallen' gaat. "Vooral met een product als Bravecto waar veel sociale media-aandacht voor is, zijn wij van mening dat het belangrijk is om voortdurend te evalueren en opnieuw onze data te beoordelen om ervoor te zorgen dat het veiligheidsprofiel goed wordt begrepen en dat veranderingen kunnen worden doorgegeven aan onze klanten als dat gerechtvaardigd wordt door de data."



Volgens de fabrikant komt het in 0,01 procent van de gevallen voor dat er sprake is van ernstige bijwerken. Die gevallen staan niet op de bijsluiter. In 0,1 procent van de gevallen is er sprake van een zeldzame bijwerking. Die staan in de meeste gevallen wel op de bijsluiter. Er zijn meer dan 34 miljoen doses toegediend sinds het medicijn in 2014 op de markt is verschenen.



Meer data, dan op bijsluiter

Een woordvoerder van MSD zei in het programma wanner er meer meldingen van klachten bijkomen er wordt gekeken of die dan toegevoegd worden aan de bijsluiter.



Radar is op uitzendinggemist terug te kijken.