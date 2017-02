Jelle Klaasen snakt naar grote overwinning [CIJFERS]

ALPHEN - Jelle Klaasen is de op één na beste darter van Nederland. Hij staat op de negende plek van de wereldranglijst. Knap, maar Klaasen is ambitieus en wil niets liever dan verder stijgen. Dan zal hij ook van de grote jongens moeten gaan winnen en juist daar ligt het probleem.

The Cobra slaagt er zelden in om te winnen van spelers uit de top acht van de wereldranglijst. Michael van Gerwen (de nummer één), Gary Anderson (de nummer twee) en Peter Wright (de nummer drie) werden door Klaasen in het afgelopen jaar zelfs niet een keer verslagen.



Mighty Mike was in de laatste twaalf maanden vijf keer te sterk voor Klaasen. Anderson versloeg hem tweemaal, één nederlaag leed hij afgelopen donderdag in de Premier League Darts. Toen was de Schot met 7-3 te sterk voor de Alphenaar. Slecht speelde Klaasen zeker niet in die partij, maar het was niet goed genoeg om te winnen.



Wright was het afgelopen jaar tweemaal te sterk voor Klaasen. Samengevat: negen wedstrijden tegen de beste drie darters van de wereld leverde geen enkele zege op.Van Adrian Lewis (de nummer vier) en James Wade (de nummer vijf) won Klaasen het afgelopen jaar wel. Tegen Lewis heeft Klaasen zelfs een positieve balans: twee zeges en een nederlaag. Van Wade verloortweemaal en won een keer. Klaasen versloeg Wade tijdens het European Darts Open in juli.En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Alleen tegen Dave Chisnall (3-2) heeft Klaasen nog een positieve balans. Van de 28 wedstrijden die hij het afgelopen jaar tegen hogergeplaatste spelers gooide, won hij er negen. Dat is dus zo'n dertig procent. Wilnog verder stijgen op de ranglijst, weet hij waar het te halen valt. Er ligt donderdag al direct een mooie uitdaging, dan speelt Klaasen in de Premier League tegen provinciegenoot Van Gerwen. Via onze site is dat duel LIVE te volgen.