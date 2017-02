‘Janie H. zorgde voor explosief in auto, plaatste een filmpje op Facebook’

BREDA - De man die achter de dreigende situatie in de Esserstraat in Breda zit zou Janie H. (49) zijn. Dat zeggen diverse getuigen. H. plaatste een paar uur geleden een filmpje op Facebook.

In dat filmpje haalde H. stevig uit naar een aantal vrienden, die hem financieel gedupeerd zouden hebben. Ook beweert hij dat iemand hem wilde laten omleggen. Om af te sluiten met: "Ik ben heel boos, heel boos." Het vermeende slachtoffer, de eigenaar van een autogarage in de Esserstraat, heeft op zijn Facebookpagina gereageerd. Hij noemt H. maf.





Dinsdagmiddag dreigde een man, waarschijnlijk dus H., zichzelf iets aan te doen in de Esserstraat. In zijn auto ligt explosief materiaal, zo laat de politie weten. De EOD doet onderzoek.H. is geen onbekende in Breda. In oktober publiceerde hij een boek over zijn tumultueuze leven, waarin hij regelmatig in aanraking kwam met de politie. In 1997 schoot hij drie keer op iemand waarmee hij ruzie kreeg in de Bredase binnenstad.