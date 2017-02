'Ik gebruik het nooit meer', vlooienmiddel Bravecto zorgt voor onrust hondenbezitters

EINDHOVEN - "Ik gebruik het middel nooit meer." Dat zegt hondeneigenaar Annie Mels uit Oss stellig tegen Omroep Brabant. Haar twee boomer-hondjes kregen het teken- en vlooienbestrijdingsmiddel Bravecto een halfjaar geleden toegediend. "Daar heb ik echt spijt van." De vacht van haar honden viel uit en ze krabden zich suf.

Volgens Mels werden haar hondjes vrijwel meteen ziek. "Ze moesten overgeven en werden lusteloos."Maar na twee weken begonnen de problemen voor de hondjes pas echt. "Toen begon het krabben", blikt Mels terug. Een van de honden werd bijna kaal en bij de andere werd de borstkas helemaal rood en vochtig. "Dat is zelfs nu nog niet helemaal weg."



Ze weet zeker dat het door de pil komt. "Ze hebben het afgelopen jaar geen ander middel toegediend gekregen. Het moet dus daar wel door komen."



Puppy ook ziek

Ook Amber Wijnen uit Deurne heeft geen goed woord over voor het middel. Haar puppy van 15 weken - een kruising tussen een labrador en een heidewachtel - kreeg de pil vijf weken geleden toegediend omdat ze veel jeuk had. Het hondje kreeg veel last van diarree. "Er zat zelfs bloed en slijm bij", vertelt Wijnen. Dat er op de bijsluiter gewaarschuwd wordt voor diarreeklachten wist Wijnen. "Maar de hoeveelheid en dat er ook bloed bij zit, had ik niet verwacht."



Maar daar bleef het niet bij. "Als ze sliep kreeg ze stuiptrekkingen. Daar schrok ik zo van dat ik haar probeerde wakker te maken, maar dat lukte niet meteen. Toen ze wakker was bleef ze lang versuft." Ook het gedrag van de hond veranderde. "Ze werd ineens heel agressief en luisterde slecht, ook nadat ze werd gecorrigeerd."



Accute symptomen

Ze weet niet zeker of het door Bravecto komt, maar ze heeft wel een sterk vermoeden. "De symptomen ontstonden zomaar ineens uit het niets en na vergelijkbare verhalen op internet, leek het mij duidelijk." Inmiddels gaat het goed met haar puppy. "Hopelijk blijft dat zo."



Consumentenprogramma Radar besteedde maandag uitgebreid aandacht aan het bestrijdingsmiddel.