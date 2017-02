Hoezo elitair? Commissaris gaat wilgenknotten met gewone mensen

HELVOIRT - Ontmoet Commissaris van de Koning Wim van de Donk alleen maar elitaire mensen? Die kritiek kreeg hij nadat het Brabants Dagblad een opsomming maakte van de mensen met wie hij vaak contact heeft. Dat zijn vooral mensen met een bestuursfunctie. Maar Van de Donk wil graag het tegendeel bewijzen. Zaterdag gaat hij met het 'gewone volk' wilgen knotten in Helvoirt.

Het is een knipoog naar columnnist Tony van der Meulen, die Van de Donks contact met Marianne Vos en Guus Meeuwis op de hak nam. 'Leuk dat zij ook mee mogen doen, maar dat is toch meer voor het heel erg gewoon zijn', schreef hij.



Van der Meulen schreef verder: 'Hij overlegt vooral met het hoog, en dat is voor Brabant maar goed ook, want daar zit de meeste invloed. Niet bij aardbeienplukkers in Liempde of een stel vrolijke wilgenknotters in Helvoirt.'



Toch wat elite

Dat kan zo zijn. Maar de CvdK wil bewijzen dat hij weldegelijk met zijn laarzen in de klei staat. Bij de knotclub in Helvoirt willen ze daar wel aan meewerken. Na het lezen van de column nodigde bestuurslid Jan van Balkom de provinciebaas uit. En met succes. Van de Donk komt zaterdag 18 februari een uurtje knotten en een potje erwtensoep eten.



"Wij zien er de lol wel van in", zegt Van Balkom. Al is het niet zo dat zijn club echt het gewone volk vertegenwoordigt. "We houden er allemaal toch behoorlijke banen op na. Maar er zitten ook hele gewone mensen bij. Zo gouw de dikke laarsen aan en muts op gaan, kunnen we allemaal iets doen wat we leuk vinden."



Zelf meegeholpen

Gekwetst dat Van der Meulen ze wegzette als 'gewoon volk' waren ze dan ook niet. "Hij heeft twee jaar geleden zelf ook een zaterdagochtend mee gaan knotten. Dus hij kan met recht zeggen dat we een vrolijke club zijn."



De knotclub hoopt zaterdag direct een slaatje te slaan uit de komst van Van de Donk. "Dit is de optimale gelegenheid om het natuurbeheer onder de aandacht te brengen."