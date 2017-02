Gevonden explosieven in auto Breda blijken granaat en vuurwerk, bewoners kunnen terug

BREDA - De EOD heeft een granaat en vuurwerk gevonden in de auto in de Esserstraat in Breda. De explosieven zijn uit de auto gehaald en het vuurwerk wordt afgevoerd. Mensen kunnen terug naar hun woning.

Rond één uur dinsdagmiddag kreeg de politie een melding dat een man zichzelf iets aan wilde doen. In zijn auto werd daarna explosief materiaal aangetroffen. De man is gearresteerd. Het gaat mogelijk om Janie H. uit Breda. Hij plaatste een paar uur eerder een filmpje op Facebook waarin hij praatte over een conflict met een aantal mensen.



Bewoners van de Esserstraat en de kruising van de Haagweg zijn uit hun woningen gehaald. Zij worden tijdelijk opgevangen bij restaurant Don Qui John aan de Haagse Markt. Ook de huisartsenpost is gesloten.