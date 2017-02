'Wonderbelegger' Rob van den B. leeft in een fantasiewereld’, klanten zwaar gedupeerd

DEN BOSCH - Beleggen deed hij al sinds zijn jeugd. Hij was er goed in, vonden hij zelf en zijn omgeving. 'Wonderbelegger' Rob van den B. uit Gemert beheerde geld van in totaal 45 klanten in beleggingen. Alles leek voor de wind te gaan voor Van den B. en zijn klanten, maar uiteindelijk verloor de 'wonderbelegger' al het geïnvesteerde geld, met grote gevolgen. Een van zijn klanten deed zelfs een zelfmoordpoging.

Tientallen slachtoffers gingen voor in totaal 9 miljoen euro het schip in. Het Openbaar Ministerie (OM) kwam dinsdag tot een eis van 5 jaar gevangenisstraf. “Hij leeft in een fantasiewereld, die nu gestopt moet worden”, zegt de officier van justitie.



“Van den B. deed zich professioneler voor dan hij was, geld dat bedoeld was om te beleggen werd uitgegeven aan dure auto's en vakantiereisjes. Dat moet nu gestopt worden.”



Mooie praatjes

Uit het verhaal van het OM blijkt dat Van den B. klanten verleidde met mooie praatjes. Zo zou hij een van de medeoprichters van de Binck-Bank zijn, zou hij in 2011 uitgeroepen zijn tot 'belegger van het jaar' en had hij jarenlang ervaring op de beurs. Ook beloofde hij hoge rendementen, tot soms wel 3% per maand. Op deze manier won hij het vertrouwen van zijn klanten. In het begin kregen klanten ook daadwerkelijk hun rendement, maar dat werd betaald door ingelegd geld van andere beleggers.



De 52-jarige Van den B. zou het geld dat hij zou investeren in beleggingen in werkelijkheid hebben uitgegeven aan privéaankopen. Zo investeerde hij het geld in een nachtclub die van zijn partner was. Ook kocht hij diverse auto's, waaronder een Ferrari.



Van den B. was in de periode 1997-2008 al diverse malen veroordeeld voor oplichting. Het OM spreekt dan ook van een 'recidivist'. Ook zou zich hij na zijn arrestatie in 2013 nog steeds bezig houden met beleggen.



'Mijn leven is overleven geworden'

In totaal gingen 28 beleggers het schip in. Een van hen zegt zelfs vier miljoen euro te hebben verloren. Hij raakte alles kwijt, raakte depressief en deed een suïcide-poging. Allen geloofden de verhalen van Van den B. Een succesvolle belegger, die netjes om zou gaan met het geld van zijn klanten, zo dachten zij tenminste. “Toen ik hem in 2010 ontmoette, had ik geen idee dat ik drie jaar later in de afgrond zou zitten. We hadden schaapjes op het droge. We leefden zuinig. Iedere cent zetten we apart voor de oude dag. We hadden een mooie spaarrekening”, verklaart een van de gedupeerde beleggers.



“Toen mijn partner werd ontslagen vanwege de crisis, keken we hoe we ons spaargeld konden beleggen.” Ze kwamen uit bij Van den B., die hen mooie vooruitzichten voorspelden. “Hij stelde ons steeds gerust: Alles staat veilig, het komt goed.” Maar het kwam niet goed. In 2013 werd duidelijk dat beleggers hun geld niet terug kregen. “Ik ben totaal uit het veld geslagen. Het gaat niet alleen over geld, maar ook over vertrouwen. We durven niemand meer te vertrouwen. Mijn leven is overleven geworden.”



'Het is een hobby die volledig uit de hand is gelopen'

Van den B. legde dinsdag in de rechtbank een korte verklaring af waarin hij vertelde over de beginperiode in 2009. “Al sinds mijn jeugd ben ik bezig met beleggen. Na een vervelende periode tussen mijn dertigste en veertigste levensjaar, ben ik zo'n tien jaar geleden opnieuw begonnen. Ik huurde een klein kantoortje en ben destijds gewoon begonnen. Het is een hobby die volledig uit de hand is gelopen.”



Ook zegt Van den B. dat de relatie met de beleggers goed was. “Een dag voor de inval van de FIOD heb ik samen met de investeerders nog om de tafel gezeten hoe we de problemen konden oplossen.”Van den B. betoogde dat hij slachtoffer is geworden van zijn eigen succes. “Ik had niet gedacht dat het zo groot zou worden. Op een gegeven moment ben ik slordig geworden. Iedereen wist dat ik alleen handelde, geen vergunning had. Mijn klanten zijn veel kwijt geraakt, maar ik ben ook alles kwijt. Dat allemaal door een uitgelopen hobby.”