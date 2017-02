Met dank aan Jeroen en Vincent: Brabants toerisme is booming

EINDHOVEN - Brabant is de grootste stijger als het gaat om vakanties in eigen land. Vorig jaar boekten Nederlanders ruim 35 miljoen vakanties waarvan ongeveer de helft in eigen land. In onze provincie werden vorig jaar anderhalf miljoen vakanties geboekt. Dat is 200duizend meer dan het jaar daarvoor. Dat is mede te danken aan activiteiten rondom Vincent van Gogh en de eenmalige Jeroen Boschtentoonstelling in Den Bosch.

Tussen 2015 en 2016 steeg het aantal vakanties in Brabant met 15%. Landelijk was dit een stijging van 4.8%. Dat blijkt uit het onderzoek dat NBTC Nipo.



Dutch Design Week

De Dutch Design Week in Eindhoven bleek ook een grote publiekstrekker die structureel voor steeds meer overnachtingen in onze provincie zorgt. Dit jaar herdenkt Nederland het feit dat honderd jaar geleden "De Stijl" werd opgericht, een kunststroming waarvan Piet Mondriaan een belangrijk gezicht was. In Brabant wordt dit jaar Van Mondriaan tot Dutch Design'm gevierd. Naar verwachting zal dat weer een grote stroom toeristen naar Brabant trekken.



Als het aan de provincie ligt is de aandacht voor Vincent van Gogh ook langdurig. De provincie steekt ruim 750.000 euro in de nagedachtenis van de schilder. Met dat geld moeten steeds meer mensen te weten komen dat Vincent van Gogh een Brabander was. Er ligt een ambitieus plan dat uiteindelijk tot 500.000 bezoekers per jaar moet gaan leiden, van wie ruim een derde uit het buitenland afkomstig is.