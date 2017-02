Politie maakt afspraakje via sekssite en stuit op illegale prostitutie in Dongen

DONGEN - In een huis in Dongen is maandag een illegale prostituee aangetroffen. Een speciale afdeling van de politie maakte via een sekssite een afspraakje met de prostituee en betrapte haar op die manier op heterdaad.

De Afdeling Vreemdelingen Identiteit en Mensenhandel (AVIM) van politie deed samen met de politie Langstraat en de gemeente Dongen drie invallen in het dorp. Op twee plaatsen werd niets gevonden, maar op het derde adres bleek een vrouw te zitten die illegaal geld probeerde te verdienen met betaalde seks.



Het doel van de AVIM is in eerste instantie het opsporen van vrouwen die gewongen in de prositutie zitten. In Dongen bleek geen sprake van dwang, zegt een woordvoerder van de gemeente.



Waarschuwing

De betrokkenen kregen een waarschuwing, omdat het de eerste keer is dat ze in verband worden gebracht met illegale prostitutie. Er is niemand gearresteerd. Mochten ze later nog eens betrapt worden, volgt een boete.