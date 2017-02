Auto vermiste Rob van Dongen met dode erin gevonden in Noord-Holland

BREEZAND - De auto van de vermiste Rob van Dongen uit Etten-Leur is dinsdag uit het water langs de N9 in Breezand in Noord-Holland getakeld. In de auto is een dode gevonden. Het is niet duidelijk of het om Van Dongen gaat. Van Dongen wordt al sinds november vorig jaar vermist.

Het kenteken van de auto komt overeen met het kenteken dat de politie vrijgaf toen hij als vermist werd opgegeven.



Plaats delict

Een baggeraar voerde werkzaamheden uit in het water en stuitte op het voertuig. Toen duidelijk was dat er een dode in de auto zat, werd de politie gebeld. Een woordvoerder van de politie zegt tegen de regionale omroep NH dat de plek als plaats delict is aangewezen en dat er forensisch onderzoek plaatsvindt.



De politie kon nog niet zeggen hoe lang de auto al in het water lag.