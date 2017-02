Bas wil niet met zuurstoftank de trap op en af in de Efteling en start procedure

KAATSHEUVEL - Bezoeker Bas van den Bikkenberg gaat een anti-discriminatie procedure starten tegen de Efteling. Hij heeft aangeklopt bij het College voor de Rechten van de Mens. Woensdag 9 februari had Van den Bikkenberg een gesprek met de directie van het pretpark omdat die het beleid heeft aangescherpt voor het gebruiken van de mindervalide ingang. Gehandicapten mogen daar vanaf maart alleen nog met een begeleider gebruik van maken. Het gesprek heeft de zaken niet veranderd.

Bas uit het Utrechtse Houten is al jaren Eftelingfan én gehandicapt en volgens hem is de aanpassing van het pretpark in strijd met VN-regels. De Efteling zegt dat nog te bestuderen en later met een reactie te komen. Maar, Bas wil daar niet op wachten. De procedure wordt nu al begonnen omdat de regelgeving van de Efteling vanaf 1 maart in gaat. 'Hoe korter deze beperking er is, hoe beter', zegt Bas. 'De procedure kan altijd nog gestopt worden als de Efteling besluit z'n beleid aan te passen.'



Veiligheid

De Efteling besloot het beleid rond het gebruik van de mindervalide ingang vooral aan te scherpen vanwege de veiligheid. Bezoekers moeten bij een calamiteit zelfstandig een attractie kunnen verlaten. Om daar zeker van te kunnen zijn, is een begeleider nodig. De Efteling zegt het vervelend te vinden dat sommige bezoekers door de aanpassing buiten de boot vallen. Maar, de aanscherping echt nodig te vinden.



Bas is al jaren fan van het pretpark in Kaatsheuvel en gaat er een keer in de maand in z'n eentje naar toe. Hij heeft een beperkte longfunctie en daarom heeft hij een zuurstofapparaat. Dat weegt 9 kilo en het zou een ramp voor hem zij als hij overal in het park met de trap moet. Omdat hij ook een vorm van autisme heeft, gaat hij het liefst alleen op pad.



Petitie

Van den Bikkenberg hoopt dat het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat er sprake is van schending van het Verdrag inzake de personen met een handicap. En dat de Efteling de aanscherping wel moét intrekken. Eerder begon Van den Bikkenberg al een petitie om het onderwerp onder de aandacht te brengen bij de Tweede Kamer. Die is bijna 700 keer ondertekend.