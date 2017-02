Bossche burgemeester kampioen bijklussen: meer dan 80 mille dankzij bijbanen

DEN BOSCH - De Bossche burgemeester Ton Rombouts verdiende in 2015 meer dan 80.000 euro met bijbaantjes. Daarmee klust hij het meest bij van al zijn collega's in Nederland. Dat heeft hij vooral te danken aan zijn voorzitterschap van laadpalenstichting E-Laad, dat hem 29.000 euro opleverde. Andere burgemeesters verdienen minder, maar boeren ook goed. In totaal heeft 35 procent van de 66 Brabantse burgemeesters een betaalde bijbaan.

RTL Nieuws zette alle bijbanen van Nederlandse burgemeesters op een rij. Na burgemeester Rombouts (die 84.870 euro in een jaar bijverdiende) komen burgemeester Schneiders van Haarlem en Bloemendaal (40.800 euro) en Noten van Dalfsen (39.702,32 euro).



Rombouts had in 2015 vijf bijbanen. Naast E-laad verdient hij vooral veel met zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer. Daarvoor kreeg hij in 2015 bijna 25.000 euro. Verder kreeg hij 12.321 euro voor zijn voorzitterschap van het kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid, 10.258 euro voor zijn voorzitterschap van de Stichting klachten en geschillen zorg en 8620 euro voor zijn plek in de jury van de selectie voor de Europese Culturele Hoofdstad.



Collega's verdienen ook goed

Hoewel Rombouts met kop en schouders boven zijn collega's uitsteekt, zeggen ook andere Brabantse burgemeesters geen 'nee' tegen een lucratief bijbaantje. Zo verdiende burgemeester Noordergraaf van Woudrichem en Janssen van Oisterwijk beide ruim 26.000 euro. Wethouders kunnen er ook wat van: Toon Antonis van Reusel-De Mierden verdiende meer dan 30.000 euro. Daarmee leidt hij het lijstje van wethouders die het meest verdienen.



Als het gaat om de hoeveelheid bijbanen scoort de inmiddels gestopte burgemeester Van Gijzel van Eindhoven goed. Hij had er in 2015 zestig, iets minder dan de burgemeester van Venray, die met 71 bijbanen de meeste van heel Nederland had.



Geen reactie

Hoewel RTL de gemeenten meerdere keren heeft gevraagd om cijfers door te geven, heeft één op de vijf dat niet gedaan. In Brabant gaat het bijvoorbeeld om Loon op Zand, Baarle-Nassau en Oosterhout. De gemeente Tilburg gaf alleen het totaal aantal nevenfuncties van burgemeester Noordanus. Ook in Heusden, Drimmelen en Woensdrecht was de informatie niet compleet.