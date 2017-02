99-jarige loopt modeshow in zijn oude trouwpak: 'Ik wil laten zien dat ik dat nog kan'

UDENHOUT - Trouwen doet hij niet meer, maar Bart Mutsaars (99) wil best voor de gelegenheid nog een keer zijn trouwpak aantrekken. Zijn verzorgingshuis in Udenhout organiseerde in het kader van Valentijnsdag een modeshow met historische trouwjurken. Zijn trouwpak hoefde meneer Mutsaars niet af te staan, want hij was kwiek genoeg om zelf op de catwalk te verschijnen.

Inmiddels is het al 67 jaar geleden dat meneer Mutsaars het ja-woord gaf in zijn kostuum. Zijn vrouw is hem eind jaren '90 ontvallen. Toch wilde hij nog één keer schitteren in zijn trouwpak. "Als ik iets zelf kan, dan doe ik dat ook zelf. Ik wil laten zien dat ik het kan."



Doping

Hij hield zich aan zijn woord. Meneer Mutsaars oefende de afgelopen weken door rondjes rondom het verzorgingshuis te lopen. Dat loopt weliswaar iets anders dan een catwalk, maar het gaat om het gevoel. "Als je iets wilt, dan lukt veel. Mijn zoon heeft daar een speciaal middeltje voor: doping."



Grappen maken kan hij als geen ander, maar dinsdag draaide het om een ander talent: zijn vrouwelijke mede-bewoners imponeren. Strak in pak lijkt dat aardig gelukt. "Ik vind het heel mooi dat hij dat nog kan", reageren twee bejaarde dames in het publiek.



De modeshow gaat meneer Mutsaars goed af. Hij pakt zijn moment en geniet van alle aandacht. "Ik vind het geweldig. Zoveel aandacht had ik niet verdiend."