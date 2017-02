Ambulance met gewonde mountainbiker rijdt zich vast in zand

OOSTERHOUT - Een ambulance is dinsdagmiddag vast komen te zitten in het bos in Oosterhout. In de ziekenwagen lag een mountainbiker die gewond was geraakt bij een valpartij.

Met een terreinwagen werd geprobeerd de ambulance los te trekken. Dit lukte niet.



Het slachtoffer is met de terreinwagen naar een andere ambulance gebracht. Die heeft de mountainbiker naar het ziekenhuis gebracht.