De bijzondere collectie van verzamelaar Cees: ALLE Brabantse carnavalskranten

MADE - Voetbalplaatjes, postzegels of handtekeningen van beroemde sporters, alles wordt door Brabanders verzameld. Madenaar Cees Ligtvoet is ook zo'n verzamelaar. Niet van voetbalplaatjes, maar van carnavalskranten. Zijn ultieme doel was om van elke plaats in Brabant één carnavalskrant te pakken te krijgen en die te exposeren in het provinciehuis.

"Het echte verzamelen is zes jaar geleden begonnen toen ik echt met pensioen ging, toen kreeg ik meer tijd om er echt aandacht aan te besteden, maar eigenlijk ben ik al vanaf 1984 bezig om de verzameling compleet te krijgen." Volgens Ligtvoet moet zijn verzameling toch echt compleet zijn met de 275 exemplaren die op vier tafels liggen te pronken in het provinciehuis.



Cees stopt met verzamelen

Na jaren van collega's, familie en vrienden de kop gek te hebben gezeurd of ze nog een krant over hadden, heeft Ligtvoet na jaren verzamelen een bizar besluit genomen. "Vergelijk het met jongens die voetbalplaatjes verzamelen. Als het boek vol is gaat het de kast in en wordt er nooit meer naar omgekeken. Dus ik stop ermee, afgelopen." Gelukkig voor het nageslacht en geïnteresseerden, de kranten worden niet bij het oud papier gezet.





Alles naar het museum

"De hele verzameling is op vijf maart nog te zien in de Made en daarna gaan alle exemplaren naar het Carnavalsmuseum in Den Bosch", vertelt Ligtvoet, die in het provinciehuis de kranten nog even rangschikt op alfabet.



De geëxposeerde kranten mogen namelijk ook gewoon opgepakt worden om er in te lezen, maar alleen als ze ook weer op alfabet worden teruggelegd. "Nou daar hebben ze hier weinig kaas van gegeten", moppert Brabants enige carnavalskrantenverzamelaar die nog heel even zich eigenaar mag noemen van een opmerkelijke collectie.