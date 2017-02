Al 9 maanden wachten op een rolstoel: klanten zijn vertrouwen in Welzorg kwijt

SINT MICHELSGESTEL - Ze zijn boos en moedeloos, veel klanten van Welzorg. De leverancier kampt al al lange tijd met problemen met hun leveringen. Dat zorgt er voor dat mensen zoals Corola Heufkens uit Sint Michelsgestel al negen maanden zit te wachten op een goede rolstoel voor haar 11-jarige zoon. Ze is haar vertrouwen in de organisatie helemaal kwijt.

Welzorg is een organisatie die zorgt voor hulpmiddelen voor mindervaliden. Ten minste dat is wat ze zouden moeten doen, maar het gaat in veel gevallen mis. Mensen zitten maanden op hun spullen te wachten en als ze wat krijgen, is het niet wat ze hadden besteld. De organistie is moeilijk bereikbaar, wat leidt tot de nodige uurtjes wachten aan de telefoon.



Vertrouwen

Corola Heufkens heeft ondertussen een rolstoel voor haar zoon Casimir, maar het is niet de rolstoel die ze hadden besteld: "Ze geven geen antwoord op onze vragen en het duurt heel lang voordat de aanpassingen van de rolstoel zijn gedaan. Ik zie dit niet meer goed komen."



Johan Marquering uit Etten-Leur heeft reuma. Hij zit in een rolstoel die aan vervanging toe was. Maar dat was al even geleden. "Ik ben al een paar keer in Breda bij de winkel geweest om hem op te halen, maar iedere keer was het een stoel waar zaken niet bij klopte."



Gemeentes

Verschillende Brabantse gemeenten hebben zijn na klachten over de levering gestopt met de organisatie. Het gaat om Drimmelen, Etten-Leur, Geertuidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Rucphen, Werkendam, Woudrichem, en Zundert. Ook Sint-Oedenrode, Schijndel, Vught, Heusden, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren maken vanaf 1 januari gebruik van een andere leverancier.



Michael van Nieuwkasteele van Welzorg: "Wij vinden het jammer dat deze gemeenten stoppen met ons. We begrijpen dat ze op een gegeven moment actie willen ondernemen. Met verschillende gemeenten zijn we wel in gesprek hou we samen aan verbeteringen kunnen werken en we hopen dat veel gemeentes daar voor zullen kiezen."



Beterschap

Welzorg beloofd beterschap. Ze zeggen de achterstanden beging april weggewerkt te hebben.