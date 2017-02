Man rijdt met auto eigen tuin in en vlucht

HEEZE - De politie in Heeze heeft maandagmiddag tevergeefs gezocht naar een man die met een auto zijn eigen tuin in is gereden. Volgens buren was hij niet nuchter en is hij na enige tijd ronddolen te voet vertrokken.

De man staat in de buurt bekend als een aparte man. Buren herkenden hem toen hij uit zijn auto stapte.



Hij dwaalde wat rond in zijn tuin, tot hij achter een schep pakte en lopend vertrok. Volgens ooggetuigen vertelde hij dat hij naar zijn vriendin ging. Omdat de getuigen het niet helemaal vertrouwden, belden ze de politie.



Waar de vriendin woont is niet bekend. Waar de man precies naartoe is gegaan dus ook niet. Verderop in Heeze zagen getuigen een dronken man in een bus stappen. De politie houdt er rekening mee dat het mogelijk om dezelfde man gaat.