Taxichauffeurs Breda zijn niet meer boos, nieuwe acties van de baan

Taxichauffeurs protesteerden op de Grote Markt in Breda. (Foto: Twan Spierts)

BREDA - De kou tussen de taxichauffeurs en de gemeente Breda is uit de lucht. De gemeente komt tegemoet aan een aantal eisen van de chauffeurs. Zo komen er extra kwaliteitseisen voor chauffeurs die tijdens carnaval in de binnenstad mogen komen.

Dinsdagavond spraken de Bredase taxi-organisaties met wethouder Boaz Adank over de taxiproblematiek. Het gesprek volgt op twee uitgaansnachten waarin de chauffeurs staakten en straten blokkeerden.



Geen korte ritten weigeren

Breda werkt tijdens drukke evenementen, zoals carnaval en het Jazz Festival, met een vignet voor taxichauffeurs. Aan dat vignet worden op verzoek van de chauffeurs nu extra eisen gekoppeld. Zo mogen chauffeurs met zo'n vignet geen korte ritten weigeren. Ook komt er een nieuwe taxiverordening in Breda, waarin deze zaken structureel worden geregeld.



Volgens Bredase chauffeurs zijn er nu grote problemen met chauffeurs van buitenaf. Die weigeren korte ritten, kennen de weg niet en rekenen woekerprijzen.



Protest op Grote Markt

Zo’n dertig boze taxichauffeurs verzamelden dinsdagavond voorafgaand aan het gesprek bij het stadhuis in Breda.



Woordvoerder Samir Chiker van de chauffeurs is blij dat er actie is gevoerd. “Zonder de acties hadden we hier vandaag niet gezeten”, zei hij na afloop van het gesprek met de wethouder.De chauffeurs hadden aangekondigd dat er met carnaval nieuwe acties zouden volgen, maar die zijn nu van de baan.