Tiental auto's beschadigd door afvallende lading op A2, weg weer deels open

VALKENSWAARD - Door een ongeluk met meerdere auto's is de A2 ter hoogte van Valkenswaard dinsdagavond een tijdje afgesloten geweest. In de richting van Eindhoven naar Maastricht kreeg een vrachtwagen een klapband. Daardoor sloeg de laadruimte van de wagen open en belandden er metaalonderdelen op de weg en op achterrijdende auto's. Een stuk of tien auto's raakte daarbij beschadigd.

Een bergingsbedrijf is bij de plaats van het ongeval om de autowrakken op te ruimen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om zeven beschadigde auto's, maar volgens oogggetuigen zijn het er een stuk of tien. Er zijn geen gewonden gevallen.



Omrijden

De ANWB raadt automobilisten richting Maastricht aan om op knooppunt Leenderheide voor de A67 richting Venlo te kiezen. Via de A73 komen ze dan onder Roermond weer op de A2 uit.