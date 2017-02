Auto rijdt sloot in, hondje zwemt zelf naar de kant

WAALWIJK - Een auto is dinsdagavond rond halfacht in een sloot beland aan de Elzenweg in Waalwijk. De man, vrouw en het hondje in de auto konden zelf uit de auto komen.

Het ging mis toen de bestuurder de auto wilde keren. In plaats daarvan reed de auto de sloot in.



De man en vrouw wisten op eigen kracht de auto te verlaten. Het hondje zwom ook zelf naar de kant.



Niemand raakte bij het ongeluk gewond.