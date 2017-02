Biograaf Janie H. over explosieven in auto: 'Dit was geen impulsieve actie'

BREDA - Als auteur van de biografie ‘Jongen van de straat’ had Danique Pals nog altijd veel contact met de hoofdrolspeler uit dit boek, Janie H. uit Breda. Maandag zocht hij telefonisch nog contact met haar, dinsdag zouden ze elkaar zien. Daar kwam het niet van omdat H. zeer waarschijnlijk de man is die met een granaat en vuurwerk in zijn auto voor een gevaarlijke situatie zorgde in de Esserstraat in Breda.

Pals tekende het bewogen leven van Janie H. op in haar boek. In de tijd dat ze samen aan het boek werkten, bouwden ze een persoonlijke band op. Ook nadat het boek in oktober vorig jaar verscheen, hielden Pals en H. regelmatig contact.



Afspraak

“Maandag stuurde hij me een berichtje dat hij me wilde zien. Dat deed hij wel vaker als hij ergens over wilde praten”, vertelt Pals. “Hij had het er nog over dat ik mijn camera mee moest nemen. Dinsdag zouden we elkaar zien, maar ik kreeg geen contact meer met hem.”





Nadat er berichten verschenen dat een man, hoogstwaarschijnlijk H., zichzelf iets dreigde aan te doen in de Esserstraat, was het voor Pals duidelijk waarom ze geen contact met hem kreeg. Daarna zag ze het filmpje dat H. op Facebook had geplaatst.Hierin haalt hij uit naar een aantal oude vrienden, die hem financieel gedupeerd zouden hebben. “Daar ben ik erg van geschrokken. Dat hij een video heeft gemaakt, betekent dat dit geen impulsieve actie was. Hij was hier in zijn hoofd allang mee bezig”, vermoedt Pals.H. zou al geruime tijd ruzie hebben met de garagehouder in de Esserstraat. “Daar staat ook wat over beschreven in het boek. Janie was bevriend met de garagehouder en zijn zoon, maar zakelijk is dat helemaal misgelopen. Ik weet dat er woede zit bij Janie, maar wat nu de druppel is geweest voor deze actie, is mij onduidelijk.”Pals wil proberen om zo snel mogelijk contact te krijgen met H.. “Wilde hij me hierover spreken? Met die vraag zit ik nu.”