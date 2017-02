'Huis van volkszanger Frank van Etten beveiligd na bedreigingen'

SINT ANTHONIS - Volkszanger Frank van Etten heeft zijn huis in Sint Anthonis beveiligd. Er staan in een straal van 25 meter beveiligers en er hangen camera's. Dat meldt Omroep Gelderland dinsdagavond.

Van Etten wordt al langere tijd bedreigd en afgeperst. Vanwege die bedreigingen verhuisde hij met zijn gezin van Apeldoorn naar Sint Anthonis.



In Brabant hoopte hij met rust te worden gelaten, maar de bedreigingen gaan door. Twee auto's van de zanger gingen eerder deze maand in vlammen op. Een van die auto's vatte opnieuw vlam bij een autoschadeherstelbedrijf.



Meer rust

Om zichzelf en zijn gezin te beschermen, heeft Van Etten zelf voor beveiliging gezorgd. 24 uur per dag staan er beveiligers bij zijn huis en er hangen camera's. Dat geeft hem meer rust, verklaart de zanger tegenover Omroep Gelderland.