Tilburgse kat Pepper duikt na 6 maanden op in Oostenrijk: 'Kon het niet geloven'

WENEN - Zes maanden lang was de Tilburgse kat Pepper spoorloos. Tot de driejarige poes van Franka Schapendonk werd teruggevonden in Oostenrijk.

Een jager vond het dier in de buurt van Wenen, schrijft de Oostenrijkse omroep ORF. Pepper was in slechte conditie. Ze had wormen in haar longen en was zwaar vermagerd. "Ze woog drie kilo toen ze verdween. Nu is ze twee kilo lichter", aldus Franka.



Stomverbaasd

Pepper was gechipt. Het nummer van de chip leidde naar Franka. "Ik werd gebeld door een buitenlands nummer, dus ik nam niet op. De voicemail werd ingesproken en toen bleek het een dierenarts uit Oostenrijk te zijn. Ze hadden Pepper gevonden."



Franka kon het in eerste instantie nauwelijks geloven. "Maar toen ze foto's stuurden, zag ik meteen dat het Pepper was. Ik was zo blij", vertelt Franka.



Ophalen

Hoe het dier in Oostenrijk terecht is gekomen, is een raadsel. Vermoedelijk is Pepper in Nederland in een vrachtwagen gesprongen. Franka is van plan om Pepper in het carnavalsweekend op te halen in Oostenrijk. "Het is een heel geregel om ze bijvoorbeeld met het vliegtuig te laten komen. Daarom heb ik besloten om haar zelf te halen, maar ik zoek nog iemand die met me mee wil gaan."