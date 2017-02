Graaien in je onderbroek naar een tientje (dé oplossing voor carnaval)

BREDA - Waar laat je als man je geld, telefoon en andere spullen als je tijdens carnaval in de kroeg staat? Veel carnavalspakken hebben geen zakken om iets in op te bergen. Maar drie studenten van Avans hebben de oplossing: een onderbroek met zakken.

Vrouwen hebben het maar makkelijk tijdens carnaval, want die hebben een handtasje of anders wel een BH om dingen in op te bergen. Maar voor de mannen was er tot nu toe nog niks.



En daarom hebben de studenten Tom Faas, Damon Sinke en Finn Sanden van de Avans Hogeschool de onderbroek met zakken bedacht. De naam lag voor de hand: Kangaroo Underwear. Verwijzend naar de buidel van de kangoeroe.



Ruimte genoeg

Keihandig natuurlijk, zo'n onderbroek met zakken. We hebben het getest, en er is meer dan genoeg ruimte in de boxershort om zoveel als je wilt mee de kroeg in te nemen. Een telefoon, een bankpas, een flesje Flugel en de sleutel om 's nachts nog thuis te komen. Het kan allemaal.



"Onze missie is om het leven makkelijker en comfortabeler te maken", vertelt Faas. "Wij ondervonden zelf vaak het probleem. Als man heb je in je kleding weinig opbergmogelijkheden en bedachten daarom deze oplossing."De boxershorts worden in dezelfde fabriek geproduceerd als de onderbroeken van Calvin Klein, Hugo Boss en Adidas. Ooit hopen de studenten dat hun onderbroekenmerk net zo bekend wordt.Wij vinden 'm natuurlijk vooral handig voor carnaval, maar zelf denken ze ook aan andere gelegenheden. Bijvoorbeeld als je gaat sporten.