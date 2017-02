Geen prinsen op het witte paard op Valentijnsdag maar prinsen carnaval bij de provincie

DEN BOSCH - Ieder jaar komen de carnavalsprinsen bij elkaar op het Provinciehuis in Den Bosch, op uitnodiging van de commissaris van de Koning. Het is één pracht en praal. Het ene prinsenpak is nog mooier dan de ander. Maar als je ze zo allemaal bij elkaar ziet, valt toch vooral de verenpracht op.

"Ik ben nu voor het derde jaar prins van Aopelaand (Nispen) en voor de eerste ker hier. Het is prachtig om mee te maken!", zegt de prins van Aopelaand.





Fluwelen mantels, gepolijste scepters en steken op het hoofd met de bekende lange veren: in het provinciehuis in Den Bosch wemelde het dinsdagavond van de Prinsen Carnaval.Bier, Brabantse borrels, worstenbrood, dweilorkesten en een tonproater, geheel in carnavalsstijl werden de prinsen ontvangen.