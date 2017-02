Jongeren op literaire avond? Wel als Tim Hofman te gast is

EINDHOVEN - Een theaterzaal, twee ijzeren statafels en vier barkrukken. Op de grond een stel halfvolle waterkannen. In het water drijft een of ander groen kruid. Het decor van de literaire talkshow Boekie Night in het Natlab in Eindhoven is simpel. De gasten aan de tafels zijn dat allerminst. Rob Kamphues, David Pefkotert en Tim Hofman vertellen over hun werk. Neerlandicus Wim Daniëls presenteert de avond.

In de theaterzaal van Natlab is geen lege stoel te vinden. In de zaal zitten opvallend veel jonge mensen. Ze zijn naar de literaire avond gekomen om Hofman te zien en te horen.



Openhartig

Tim Hofman is hot. Hij heeft ruim 200.000 abonnees op zijn YouTubekanaal #Boos. Hij is te zien op televisie en nu is er de bundel 'Gedichten van de broer van Roos'. De boeken vliegen de winkel uit. De jonge schrijver is openhartig. Veel van de dingen die hij beschrijft, komen uit het echte leven vertelt hij. Depressie, verdriet en vreemdgaan. "Ik heb bij de gedichten het woord fictie gezet, maar het is eigenlijk wel echt waar."



Vader Hofman moest het gevecht aangaan met een zware depressie. Hij werd beter maar zijn strijd hakte er flink in bij Tim. Hij werd ook depressief. Zijn gevoelens vormde hij tot gedichten. "Ik heb gewonnen." Het is stil in de zaal.





Daniëls gaat met zijn microfoon naar het publiek. Veel van de vragen zijn voor Hofman. Een dame wil weten wat hij vindt van de snoeiharde kritiek die hij kreeg van literatuurcriticus Arjan Peters. "ik wil daar niet veel woorden aan vuilmaken", zegt hij. "Ik kende die Arjan Peters niet, moest opzoeken wie hij was. Als het hem niet bevalt, fijne dag dan, doei! Weet je, ik heb mijn eigen platform. Ik heb de Volkskrant niet nodig."De 14-jarige Shearrelino wacht geduldig in de lange rij die voor Tim Hofman is ontstaan. Het is pauze en voor veel fans is dit een uitgelezen kans om Hofman te ontmoeten. Shearrelino heeft geen boek meegenomen zoals de meeste jongeren in de rij. Hij wil Hofman alleen om een handtekening vragen. "Ik vind hem zo leuk omdat hij heel eerlijk is. Ook heeft hij droge humor, daar houd ik van."Een groep meisjes is de zaal binnengekomen. Ze konden niet meer naar binnen want alle kaartjes waren uitverkocht. Toen ze via social media hoorden dat Hofman in Eindhoven was, besloten ze om vanaf het station naar het Natlab te lopen. Ze mochten even binnen van de organisatie en hebben geluk, Hofman neemt de tijd voor iedere fan. "We hadden de zaal wel drie keer uit kunnen verkopen", zegt Wim Daniëls.Rob Kamphues en David Pefkotert vertellen hoeveel tijd en moeite het kost om een roman te schrijven. Dat is een proces van jaren. Het zal nog wel even duren voordat Tim Hofman zich waagt aan het schrijven van een roman. "Het schrijversbestaan is kut. Het kost zoveel energie. Je doet het alleen."Een ding is zeker. Hofman is dinsdagavond niet alleen. Want als de avond wordt afgesloten, zoeken de jonge mensen Hofman weer op. Een praatje, handtekening of selfie met hun literaire held, nu kan het nog.