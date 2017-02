Het laatste woord in zijn strafzaak is vandaag aan Aydin C.

AMSTERDAM - In de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam krijgt vandaag Tilburger Aydin C. het laatste woord in de strafzaak tegen hem. De Tilburger staat terecht voor het afpersen van 34 minderjarige meisjes en vijf volwassen mannen. Hij heeft tot nu toe gezwegen in de rechtbank en alleen verwezen naar de dag van vandaag waarop hij zijn zegje zou doen.

Grote vraag is of hij ook daadwerkelijk iets zal gaan zeggen. Voordat de rechter hem het laatste woord geeft, krijgt justitie nog de kans te reageren op het monsterbetoog van zes uur dat de advocaten van C. maandag hielden.



Advocaten Robert Malewicz en Chana Grijsen pleitten toen op alle punten waarvan hun cliënt wordt verdacht voor vrijspraak.



Veel bewijsmateriaal dat op harde schijven bij C. is gevonden, is volgens de verdediging niet aan de Tilburger te linken. Daarbij is C. er volgens zijn advocaten ingeluisd door ene Murat van wie hij ooit geld leende. Ook gaven de advocaten aan dat belastbaar materiaal dat is verzameld met de zogenoemde keylogger wat hen betreft als onrechtmatig moet worden beschouwd.



Maximale strafeis

Waar zijn advocaten dus pleitten voor vrijspraak, hoorde Aydin C. vorige week al tien jaar en acht maanden cel tegen zich eisen door justitie. De maximumstraf die justitie in deze zaak kan eisen. Maar de officier van justitie vond dit eigenlijk nog niet genoeg.



"De eis doet nauwelijks recht aan de feiten", zei ze."Er is geen enkele omstandigheid te bedenken die straf verminderd kan werken. Het is tijd om af te rekenen."



C. is ook verdachte in de geruchtmakende zaak van de Canadese tiener Amanda Todd. Hij zou een naaktfoto van het 15-jarige meisje aan al haar Facebookcontacten hebben verstuurd. Amanda werd na het verspreiden van de foto zo erg gepest dat ze in 2012 besloot een einde aan haar leven te maken.



De zaak Todd wordt voor de rechtbank in Amsterdam niet behandeld. Canada wil dat hij hiervoor wordt uitgeleverd. Zijn advocaat probeert dit tegen te houden.



Na vandaag buigt de rechtbank zich een maand over de zaak om vervolgens op 16 maart uitspraak te doen. Wordt C. niet vrijgesproken dan heeft de verdediging al aangegeven sowieso in beroep te gaan tegen de uitspraak.