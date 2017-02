Het eerste terrasje van 2017? Lente in Brabant!

EINDHOVEN - Het wordt vandaag lente in Brabant. Met zon en temperaturen van 14 tot 16 graden wordt het volgens Weer.nl een heerlijke dag. Woensdagochtend is het nog koud, maar al snel loopt de temperatuur op tot ruim in de dubbele cijfers. Tijd dus om het eerste terrasje te pakken wanneer je toevallig vanmiddag een uurtje vrij hebt.

Een record voor 15 februari is een temperatuur van 16 graden overigens nét niet. Op 15 februari 1998 werd het in Eindhoven 16,8 graden. Dat is meteen het dagrecord.



Natuurlijk mogen we met dit soort temperaturen in februari zeker niet klagen. De lente is echter maar van korte duur. Donderdag is het volgens weerman Jordi Bloem van Weer.nl weer veel minder zacht.Er is dan sprake van wat meer bewolking en dus van lagere temperaturen. Met 11 graden is het echter nog altijd aangenaam.