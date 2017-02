Het is de Dag van de Betaalde Liefde, sekswerkers houden festival in Den Bosch

DEN BOSCH - Rode paraplu's, vragen stellen en informatie over veilige seks. Tijdens de Dag van de Betaalde Liefde wordt op diverse plaatsen in Nederland een Sekswerk Pop-Up Festival neergezet. Ook in Den Bosch komen woensdag mensen die werken in de seksbranche samen.

Tijdens het festival laten sekswerkers zien dat ze trots zijn op hun vak. "We vieren ons werk", zegt voorzitter Yvette Luhrs van belangenvereniging Proud. "Er is in Nederland een grote groep sekswerkers waaronder strippers, prostituees en mensen uit de filmbranche. Maar het is ook een heel eenzame groep."



Rode paraplu's als symbool

Volgens Luhrs is het voor deze groep lastig om een hypotheek te krijgen en rekeningen af te sluiten. "Ze voelen zich soms tweederangsburgers", vertelt ze. "Als belangenvereniging proberen we ervoor te zorgen dat sekswerkers dezelfde rechten krijgen als anderen."



Tijdens het festival op het Stationsplein in Den Bosch kunnen mensen vragen stellen aan sekswerkers én krijgen ze informatie over veilige seks. Luhrs: "We zijn makkelijk te herkennen aan de vele rode paraplu's. Dat is wereldwijd hét symbool voor sekswerkers. Kom vooral, want het is een mooie kans om meer te leren over het beroep."