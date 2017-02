Feesttent van CV De Pintewippers in Gastel mag blijven

GASTEL - Carnavalsvereniging De Pintewippers uit Gastel mag de feesttent op het Sint Cornelisplein in het dorp laten staan. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch besloten. Alle vergunningen die de gemeente Cranendonck aan de Pintewippers heeft verleend, zijn terecht verleend. Zo oordeelde de rechter. "Ik ben blij dat het feest nu door kan gaan", laat de voorzitter van De Pintewippers weten.

De uitbater van partycentrum De Cranehoeve had de vergunningen aangevochten. Het gaat dan om de vergunning voor het plaatsen van de tent, maar ook voor bijvoorbeeld de muziek- en drankontheffing. De Cranehoeve ligt aan het plein waar de tent staat.



"Als zo'n zaak speelt, kan het alle kanten op", zegt voorzitter Perry Hendriks van de carnavalsvereniging. "Hoewel wij geen partij waren in de zaak tussen de gemeente en De Cranehoeve zijn we natuurlijk wel enorm blij met het besluit van de rechter."



Sinds twee jaar

De Pintewippers slaan hun tent sinds twee jaar op, op het plein in het dorp. Daarvoor stond de feesttent op een veld achter café Bie Lonne. Toen daar een eind aan kwam, moest de carnavalsvereniging op zoek naar een andere plek.



Eerst werd uitgeweken naar het gemeenschapshuis, maar voor grote feesten met veel bezoekers is dat gebouw te klein. Daarom werd in 2015 voor het eerst een tent op het Cornelisplein geplaatst.



Zondag prinsenreceptie

Zondag is het al feest in de tent. Dan staat de prinsenreceptie gepland. Verder worden ook het Brouwersbal, de carnavalsmis en de prijsuitreiking van de optocht in de tent georganiseerd.