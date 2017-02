Groen licht voor fusie Van Gansewinkel en Shanks

EINDHOVEN - De Nederlandse mededidingsautoriteit (ACM) heeft de voorgenomen fusie tussen de Eindhovense afvalverwerker Van Gansewinkel en het Britse Shanks Group goedgekeurd. De twee bedrijven gaan over twee weken verder onder een nieuwe naam.

Eerder waren de aandeelhouders en de Belgische mededingingsautoriteit al positief over de fusieplannen. De twee bedrijven verwachten dat over twee weken het gecombineerde bedrijf zal starten. Er wordt dan ook een nieuwe naam bekend gemaakt.



Fusie kost banen

In 2015 werd Van Gansewinkel nog verkocht aan zijn schuldeisders, hiermee werd de schuld van het bedrijf verlaagd. Een nieuwe strategie en investeringen zorgden ervoor dat weer winst kon worden gemaakt. Vorig jaar werd bekend dat Shanks Group en Van Gansewinkel gaan fuseren.



De geplande fusie zal wel banen kosten. Het gaat om een klein deel van de 8000 arbeidsplaatsen van beide bedrijven. Bij Van Gansewinkel werken in totaal 4350 mensen, waarvan een groot deel op het hoofdkantoor in Eindhoven.