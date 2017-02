Dj Tiësto reisde 62 keer de wereld rond

BREDA - Dj Tiësto is de meest bereisde muzikant ter wereld. De Bredase dj legde sinds het begin van zijn carrière ruim 2,5 miljoen kilometer af. In de afgelopen 12 maanden zat Tiësto in totaal 337.596 kilometer in een vliegtuig.

Volgens de gegevens legde Tiësto een afstand af vergelijkbaar met 62 keer rond de wereld en drie keer op en neer naar de maan. Tiësto meldt dat hij om de dag in een vliegtuig zit, maar zegt het vele reizen niet erg te vinden.



Meer reizen dan U2

Reisorganisator Travelbird berekende de cijfers op basis van reisschema's van de 36 meest favoriete artiesten ter wereld. De Brabantse dj heeft veruit de meeste kilometers gereisd en laat bekende muzikanten als Bob Dylan, Metallica, U2 en Rolling Stones achter zich.



Ben je fan van Tiësto en ben je naar elk optreden geweest? Dan heb je in totaal 460.000 euro betaald voor vliegtickets.