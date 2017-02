Is Brabant klaar voor carnaval? 'Het komt ieder jaar weer goed dus ook dit jaar'

SON - Nog negen dagen en dan barst carnaval los. Vijf dagen lang staat onze provincie op z'n kop en vieren we feest. Veel Brabanders lopen deze dagen mee in de verschillende optochten of zorgen voor muzikale gezelligheid.

Met nog negen dagen te gaan hebben deze bouwgroepen en carnavalsorkesten nog bergen werk te doen. Hebben ze al last van stress want is alles wel op tijd klaar? Onze verslaggever Daisy Schalkens gaat vandaag bij ze langs.



CV De Slufkes

In Westerhoven, oftewel 't Koffiegat, zijn de leden van CV De Slufkes nog druk in de weer met behangplak en telefoonboeken. Met 32 leden bouwen ze aan de wagen. Een van hen is Nienke. Zij is druk bezig met het beplakken van de wagen. "Dit is een beetje een saai karwei maar het verven is het smerigst. Dan zit je echt helemaal onder", aldus Nienke.



De leden van CV De Slufkes hebben een grote wagen dus er is een klein beetje stress. "Maar het komt ieder jaar weer goed dus ook dit jaar weer", stelt Nienke iedereen gerust.



Toeternietoe

Tijdens carnaval zorgen tal van blaasorkesten voor muzikale gezelligheid. In Breda, oftewel 't Kielegat, zijn de leden van Toeternietoe bezig met één van de laatste repetities. Voor de kenners, ze spelen de nieuwe hit van Veul Gère, 'Liever schuin erin dan recht d'r Neffe'.



"We proberen ieder jaar toch wel een nieuw carnavalslied in te studeren", legt lid Bas uit. Het speelt dit jaar de soesafoon. Een enorm ding. "Misschien had ik hiervoor even moeten trainen in de sportschool", geeft hij toe. "Maar ik heb er veel zin in in. Het is altijd heel gezellig met iedereen."