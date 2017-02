Man zwaait met speelgoedwapen in Roosendaal

ROOSENDAAL - Een man heeft dinsdagmiddag in zijn woonplaats Roosendaal met een vuurwapen gezwaaid. De politie rukte uit voorzorg met diverse mensen uit. Uiteindelijk bleek het om een neppistool te gaan.

Op het moment dat de man op de Amarildijk in Roosendaal agenten zag naderen, rende hij weg. Eenmaal aangehouden zei de 36-jarige man dat het om een speelgoedpistool ging en dat hij het in een prullenbak had gegooid. Daar werd het ook gevonden.



Melding bij de politie

Tegen kwart voor twee dinsdagmiddag werd bij de politie gemeld dat er op de Amarildijk een man met een vuurwapen stond te zwaaien. Agenten zagen een persoon, die omschreven was in de melding, lopen in de buurt van deze straat.



Na een korte achtervolging kon de man op de Amethistdijk, in dezelfde buurt, worden gearresteerd. Hij werd gefouilleerd, maar een wapen werd niet gevonden. De verdachte zei dat om een speelgoedpistool ging en dat hij het in een prullenbak in een huis aan de Amarildijk had gegooid.





In beslag genomen

Het nepwapen werd er gevonden en is in beslag genomen. Na het afleggen van een verklaring is de verdachte weer in vrijheid gesteld.