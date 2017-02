Geen noodfonds voor gedupeerden ongeluk stuw bij Grave

DEN HAAG - Er komt geen noodfonds vanuit de overheid voor bedrijven en schippers die schade hebben geleden als gevolg van het ongeluk bij de stuw in Grave. Dit laat een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur weten.

Volgens de woordvoerder moeten gedupeerden om hun schade te verhalen, aankloppen bij de rederij en de verzekeraar van het schip.



“Het ongeluk is niet veroorzaakt door toedoen van de overheid”, zegt de woordvoerder. Daarom kan er volgens haar geen sprake zijn van een noodfonds.



Overheid zelf ook gedupeerd

De overheid, in dit geval Rijkswaterstaat, is zelf ook een van de belangrijkste gedupeerden. De scheepvaart op de Maas kwam vanaf 29 december stil te liggen nadat een binnenvaarttanker de stuw bij Grave ramde.



Daardoor liepen een deel van de Maas en het Maas-Waalkanaal leeg. Scheepvaart en woonboten in het gebied hadden daar grote overlast van.





LEES OOK: Elke dag honderdduizenden euro's schade en heel veel problemen door kapotte stuw Grave [OVERZICHT]



De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Dit wordt onderzocht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Slowaakse schipper van de benzeentanker had volgens justitie niet gedronken.