Man met granaat in auto Breda zit nog vast: opname volgens GGZ niet nodig

BREDA - De man die dinsdagmiddag in Breda in een auto zat met een granaat en vuurwerk, is na zijn arrestatie door de GGZ beoordeeld, maar hoeft niet te worden opgenomen. Hij zit nog vast in de politiecel en geldt als verdachte, vermoedelijk vanwege het opzettelijk teweeg willen brengen van een ontploffing en/of brandstichting. Waarschijnlijk is de verdachte man Janie H. uit Breda.

De man wordt 'officieel verdacht van het overtreden van artikel 157 in het Wetboek van Strafrecht', meldt de politie woensdagochtend. Dat kan in juridisch jargon zowel opzettelijke brandstichting als het veroorzaken van een overstroming als het teweegbrengen van een ontploffing betekenen.



Rond één uur dinsdagmiddag kreeg de politie een melding dat een man zichzelf iets aan wilde doen. In zijn auto werd daarna explosief materiaal aangetroffen. De man, vermoedelijk Janie H. uit Breda, is gearresteerd. H. plaatste een paar uur eerder een filmpje op Facebook waarin hij sprak over een conflict met een aantal mensen.De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) vond dinsdagmiddag een granaat en vuurwerk in een auto in de Esserstraat in Breda . De explosieven zijn uit de auto gehaald en afgevoerd. Mensen konden na uren wachten rond kwart over vier weer terug naar hun woning.