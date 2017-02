Brabantse troubadour Henk Habraken overleden

HEESWIJK-DINTHER - De Brabantse volkszanger Henk Habraken uit Heeswijk-Dinther is overleden. Dat meldt het Brabants Dagblad. De troubadour schreef en zong liedjes in Brabants dialect en won in 2008 de Ad de Laat-prijs.

Henk Habraken werd geboren in 1945 en wilde eigenlijk priester worden. Na vijf jaar seminarie liet hij zijn roeping schieten en nam de winkel van zijn vader André over. Hij schreef een paar liedjes in het Brabants, gebaseerd op melodieën van Ad de Laat. De liedjes zong hij tijdens zijn eigen koperen bruiloft.



Oeuvre van ruim 6000 liedjes

In 1988 bracht Habraken zijn eerste plaat uit: 'Hezik Dinther 20 jaor'. In 1992 verscheen zijn eerste cd. Het totale oeuvre van de volkszanger staat op ruim 6000 liedjes; hij gebruikte vaak terugkerende melodieën met nieuwe teksten. De troubadour was ook actief in het verenigingsleven van zijn woonplaats. Sinds 1971 was hij aangesloten bij het gilde van Heeswijk-Dinther én hij schreef columns voor het plaatselijke tijdschrift d'n Hadeejer. In Heeswijk-Dinther stond de zanger bekend als 'Mister Carnaval'.



Tijdens het Brabantse lach- en liedfestival in Oss kreeg Habraken in 2008 de Ad de Laat-prijs. Deze prijs werd tot 2010 jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich inzet voor het Brabantse dialect. Ad de Laat was een zanger uit Nistelrode en het grote voorbeeld van Habraken. Hij vond het een hele eer om een prijs te krijgen vernoemd naar zijn idool.