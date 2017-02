Janie H. in Breda gezien als zware crimineel: ‘Hij ging toen ten onder aan pijn en verdriet’

BREDA - Meerdere getuigen zijn het erover eens: de 49-jarige Janie H. zat dinsdag in de auto in Breda waarin een granaat en vuurwerk werd gevonden. Janie H. is ook de analfabete Bredanaar die in 2016 een biografie over zijn pijnlijke verleden liet schrijven. "Ik word in Breda gezien als een zware crimineel.”

In een aflevering van Jan Rijdt Rond, een programma van KRO-NCRV, deden vorig jaar zowel H. als zijn ghostwriter een boekje over het boekje open. Omroep Brabant schreef daar toen over.



Maanden na de uitzending lag de biografie, 'Jongen van de straat', in de winkel. De Bredase analfabeet kreeg hulp van Danique Pals, een student journalistiek uit Breda. Zij zou dinsdagmiddag nog contact hebben met H., maar hij kwam niet opdagen – zeer vermoedelijk omdat hij de man in de auto in Breda is.



Een boek en leven met dieptepunten

"Ik wil het voor mezelf op papier hebben staan. En voor m'n zoon en voor als ik overleden ben. Zodat mensen het echte verhaal kennen", vertelde H. in april in de uitzending van Jan Rijdt Rond. "Ik word in Breda gezien als een zware crimineel. Dus iedereen denkt nu dat het een boek wordt van een zware crimineel, maar dat is juist niet."



Het boek gaat over het leven van H.. En dat kent nogal wat dieptepunten. Zo schoot hij iemand neer, werd hij zelf beschoten, pleegde een vriendin zelfmoord en stierf zijn moeder toen hij in de bak zat. Het oprakelen van al die momenten heeft H. veel verdriet gedaan. "Ik ben gekrenkt en kan het niet verwerken. Ik ben gekwetst tot op m'n botten".



‘Kronkel’

In het boek vraagt H. zich af of dat iemand misdaden pleegt omdat hij een 'kronkel' in zijn hoofd heeft, of omdat hij door anderen gedwongen wordt tot het uiterste. Een aantal keer vroeg hij om hulp bij instanties, maar vond die niet. "Het boek is klaar, maar helaas ben ik op dit moment in m'n leven ook met veel dingen klaar, en heb daarom besloten om er voor onbepaalde tijd tussen uit te gaan."



Zijn ghostwriter Danique Pals vond H. via een advertentie. Op de website van de Fontys Hogeschool Journalistiek had hij een oproep geplaatst. Pals reageerde daarop. "Toen bleken we bij elkaar om de hoek te wonen, dus dat was helemaal mooi", vertelt ze. Bijna iedere dag schreven ze samen aan het boek. "Ondanks dat het hele heftige verhalen zijn heb ik er wel heel veel plezier in. Ik moet vaak lachen als hij iets verkeerds zegt."



'Wilde hij me hierover spreken?'

Bijna een halfjaar na de uitzending van Jan Rijdt Rond, heeft Pals nog altijd contact met H. – tot hij dinsdag volgens meerdere bronnen werd opgepakt. Ze wil proberen om zo snel mogelijk contact te krijgen met H.. "Wilde hij me hierover spreken? Met die vraag zit ik nu”, zo vertelde ze dinsdag aan Omroep Brabant.