'Homo-ontmoetingsplek Riel zou van alle kanten bereikbaar moeten zijn'

DEN HAAG - De kans bestaat dat het hek langs een homo-ontmoetingsplek bij Riel er weg moet. De Raad van State heeft woensdagmorgen bezwaren, die tegen de plaatsing waren ingediend door Stichting Platform Keelbos, gehonoreerd.

Het hek omheint een deel van de locatie, die gelegen is bij parkeerplaats Leijkant langs de snelweg A58.



'Nieuw besluit gemeente Goirle nodig'

Door het hek is de ontmoetingsplek van één kant niet toegankelijk. De Raad van State vindt dit geen goede zaak. De gemeente Goirle, waar Riel onder valt, moet nu een nieuw besluit nemen.



De stichting, die het besluit van Burgemeester en Wethouders had aangevochten, behartigt de belangen van bezoekers van plekken waar homoseksuelen elkaar treffen.



Hek geplaatst tegen overlast

B en W van Goirle hadden in 2014 toestemming verleend voor hek om overlast op het perceel tegen te gaan en de flora en fauna te herstellen. De homo-ontmoetingsplek grenst aan een natuurgebied.



Stichting Platform Keelbos heeft de afgelopen jaren ook op twee andere homo-ontmoetingsplekken in Brabant van zich doen spreken. Zo protesteerde ze tegen de sluiting van seksparkeerplaats 't Vaerland aan de snelweg A59 bij Waalwijk en die van Galgeveld langs de A27 bij Oosterhout.